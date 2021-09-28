Phi Nhung giàn giụa nước mắt đến đau lòng khi nhắc về mẹ: 'Tại sao con mà không dám gọi mẹ bằng tiếng mẹ'

Mới đây, cư dân mạng vừa "đào" lại đoạn clip ca sĩ Phi Nhung tâm sự về người mẹ quá cố. Theo đó, giọng ca Nỗi buồn chim sáo bật khóc khi nhắc đến mẹ, nữ ca sĩ tự trách bản thân vì có tiếng mẹ nhưng không dám gọi. Đoạn clip sau khi được đăng tải đã khiến nhiều người xót thương thay cho nữ ca sĩ.

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