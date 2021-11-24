'Nở mũi' khi Miss Grand Vietnam Thùy Tiên hát hit quốc tế 'Dễ đến dễ đi' bằng tiếng Thái, trở thành tâm điểm của buổi livestream đặc biệt

Thùy Tiên trổ tài hát phiên bản Thái của một ca khúc Việt rất được ưa chuộng tại đây – "Dễ Đến Dễ Đi" (Quang Hùng MasterD). Đây là một “nước đi” đầy tinh tế khác đến từ đại diện Việt Nam – Nguyễn Thúc Thùy Tiên, không những truyền bá được văn hóa nước nhà, còn thể hiện sự hiểu biết của mình đối với văn hóa nước bạn.
Showbiz 14:41 24/11/2021

Bảo Nguyên | Theo Phụ nữ sức khỏe

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