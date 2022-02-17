Ngắm nhìn nhan sắc của Cha Eun Woo, cực phẩm đến mức nào mà khiến chị em mê như điếu đổ

Hẳn các fan nữ đam mê trai đẹp Hàn chưa có ai là chưa từng nghe qua cái tên Cha Eun Woo. "Nam thần bước ra từ truyện tranh" hay "nam thần mặt mộc" chỉ là 1 trong số ít những mỹ từ netizen dùng để miêu tả ngoại hình hoàn hảo điểm 10 của chàng soái ca sinh năm 1997.
Showbiz 09:28 17/02/2022

Q.Duyên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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