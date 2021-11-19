Miss Grand International 2021 ngập tràn những bộ cánh xẻ tà táo bạo, Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng không kém cạnh trước đối thủ

Lễ chào đón và họp báo chính thức của cuộc thi Miss Grand International 2021 đã được diễn ra vào tối hôm qua tại Thái Lan với sự xuất hiện của các đại diện nhan sắc đến từ khoảng 60 quốc gia khác nhau. Buổi lễ được bắt đầu với phần catwalk của các thí sinh trên thảm đỏ nhằm “chiêu đãi” khán giả một bữa tiệc thời trang tuyệt vời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/miss-grand-international-2021-ngap-tran-nhung-bo-canh-xe-ta-tao-bao-nguyen-thuc-thuy-tien-cung-khong-kem-canh-truoc-doi-thu-437342.html