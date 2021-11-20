Kim Duyên biến hình '9 đòn bánh tét' như 'robot biến hình' khi diện trang phục dân tộc trình diễn tại Miss Universe 2021

Bộ trang phục mang màu xanh - tím chủ đạo, thể hiện món bánh Tét quen thuộc của người dân miền Tây ngày Tết. Về mặt hiệu ứng, phần khung được gia cố chắc chắn, phần bánh sẽ được bung xòe ngay tại điểm Kim Duyên bắt đầu tạo dáng. Phần khung phía sau với hình ảnh bánh tét lá cẩm vô cùng hoành tráng và màu sắc rực rỡ, bắt mắt. Diện trang phục dân tộc, Á hậu Kim Duyên toát lên được sự mạnh mẽ, đầy nội lực và cá tính.

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