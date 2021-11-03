FC Phi Nhung bồi hồi hát 'Bậu ơi, đứng khóc' trong thất thứ 5 của Phi Nhung, CĐM vào bình luận một câu nghẹn lòng

Nhân dịp cúng thất thứ 5 của Phi Nhung, FC của nữ ca sĩ đã kết đài hoa quanh di ảnh được đặt tại chùa Phúc Lâm, Yên Phụ, Ba Đình. Đặc biệt hơn, họ đã hát tặng cô "bài tủ" gắn liền với tên tuổi Phi Nhung: Bậu ơi, đừng khóc. Sau khi đoạn clip được chia sẻ, một netizen đã để lại bình luận: "Sao FC không ai khóc tí nào, mà mình xem thôi vẫn không kìm được nước mắt luôn".
Showbiz 11:46 03/11/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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