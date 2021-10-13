Đu theo trào lưu tách giọng và nhạc, màn 'hoà giọng' tông điếc để đời của Chi Pu và Ngọc Trinh khiến ai nấy đều 'ngao ngán'

Cư dân mạng đã theo trào lưu tách giọng hát thật ra khỏi nhạc để kiểm chứng xem giọng hát thật của ca sĩ có thật sự tốt không. Và lần này, Chi Pu tiếp tục được dân mạng mang ra kiểm chứng thông qua màn song ca bản hit "Anh ơi ở lại" với đàn chị Ngọc Trinh.

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