Dàn Hoa hậu nước bạn cỗ vũ nhiệt tình khi Thùy Tiên hát hit 'Dễ đến dễ đi' bằng tiếng Việt

Thùy Tiên khiến các thí sinh, MC, staff tại hiện trường và người hâm mộ theo dõi livestream phát ngất vì giọng hát ngọt ngào của mình. Cô tiết lộ bản thân rất yêu thích ca khúc và cũng biết rằng đây là ca khúc đang “làm mưa làm gió” trên mạng xã hội Tiktok của Thái Lan, vậy nên cô đã nhanh chóng học một đoạn nhỏ từ staff ở phía hậu trường để hát cho khán giả nghe, cô cũng không ngần ngại thể hiện cả phiên bản tiếng Việt trước sự hiếu kỳ của MC và các thí sinh khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-hoa-hau-nuoc-ban-co-vu-nhiet-tinh-khi-thuy-tien-hat-hit-de-den-de-di-bang-tieng-viet-438200.html