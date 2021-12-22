Cô đào thả rông vòng 1 chạy dưới mưa ướt nhẹp để sửa xe ô tô khiến đám tù nhân thích thú

Đây là cảnh trong phim "Hỏa thiêu đảo" của diễn viên Trương Thụy Trúc đóng cùng Hồng Kim Bảo, Lương Gia Huy.... Khi xe bị hỏng dưới mưa, người đẹp cầm ô xuống xe để xem xét vấn đề. Nước mưa xối xả tạt vào người để lộ vòng 1 gợi cảm của Trương Thụy Trúc khiến cô bối rối.

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