Clip: Phát cuồng với nhan sắc nóng bỏng của "bông hồng lai" vừa thông minh vừa đa tài

Người mẫu, diễn viên Sophie Jacquier có cha là người Thái Lan, mẹ là người Pháp. 9X khá thành công trong vai trò người mẫu nhờ sở hữu thể hình đẹp với chiều cao 1,65 m, cân nặng 45 kg. Nhờ tập Muay Thái từ năm 11 tuổi, Sophie luôn giữ được vóc dáng săn chắc, cân đối.

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