Cận cảnh gương mặt 1000 có 1 của cô nàng Dancer nóng bỏng và xinh đẹp của Hàn Quốc

No:ze được biết đến nổi lên trên các trang mạng xã hội và phổ biến sau khi cô tham gia vào dàn vũ công backup của MV MMMH của Kai năm 2020. Mặc dù Kai là nhân vật chính nhưng dàn backup dancer lại hot bỏng tay trên Tik Tok. Nhiều người đặt sự chú ý cho No:ze khi cả ngoại hình, khí chất của cô nàng đều đạt điểm chuẩn để trở thành một Idol riêng lẻ.
Showbiz 13:26 11/02/2022

Q.Duyên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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