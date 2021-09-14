Nếu chị em đã chán cơm thì hãy thử ngay món 'mì trộm tôm nõn' thơm ngon, hấp dẫn khi ăn cùng nước sốt đậm đà

Mì trộn tôm nõn có hương vị hấp dẫn nhờ tỏi phi thơm cùng hỗn hợp sốt đậm đà. Người nội trợ có thể thay thế spaghetti bằng bất kỳ loại mì nào khác. Nếu bạn đã chán cơm và muốn ăn món gì đó lạ miệng thì hãy thử ngay món mì trộn này nhé.
Khéo Tay 10:00 14/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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