Lạ miệng với món 'phở chua' nức tiếng vùng núi cao Việt Nam, thành phần nhân khác lạ mang hương vị độc đáo khiến bạn sẽ khó quên

Phở chua là một trong những đặc sản phải thử khi tới Cao Bằng. Thành phần nhân khác lạ và hương vị độc đáo khiến nhiều thực khách yêu thích món ăn này. Nếu có dịp đến nơi đây bạn hãy thử ngay món phở này nhé.
Khéo Tay 15:30 15/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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