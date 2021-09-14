Học làm 'tôm nắm chiên' phong cách Nhật Bản, màu sắc bắt mắt mang hương vị đặc trưng từ xứ sở hoa anh đào

Được biến tấu từ món cơm nắm của người Nhật, bạn có thể sử dụng tôm và cà rốt để chế biến món tôm nắm chiên ăn kèm với đầu tôm giòn. Món ăn có màu sắc bắt mắt cùng với đó là mang hương vị đặc trưng của người Nhật khiến bạn khó mà chối từ.
Khéo Tay 08:00 14/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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