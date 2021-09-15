Biến tấu đậu phụ thành một bữa tiệc 'pizza phô mai' cực lạ miệng và thơm ngon

Với các nguyên liệu quen thuộc gồm đậu phụ, giăm bông, phô mai... bạn dễ dàng chế biến những chiếc bánh pizza thơm ngon, hấp dẫn. Thay vì làm bánh pizza theo cách thông thường thì bạn hãy thử với công thức này nhé. Hứa hẹn sẽ mang đến có bạn những trải nghiệm thú vị về vị giác đấy.

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