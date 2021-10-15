Bí kíp luộc thịt ba chỉ ngon, giòn ăn kèm nước sốt Tứ Xuyên, chinh phục mọi dạ dày của người khó tính

Luộc sao cho thịt ba chỉ chắc, dễ thái mỏng là bí quyết nhiều người nội trợ muốn chinh phục. Món thịt luộc sẽ hấp dẫn hơn khi chấm kèm nước sốt mặn, cay tuỳ khẩu vị của bạn. Các chị mẹ nhanh tay áp dụng công thức này để nấu cho cả nhà mình nhé.

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