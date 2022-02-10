Gu thời trang và phong cách trang điểm của Duk Sun (Reply 1988) khiến ai cũng 'phì cười'

Bộ phim Lời Hồi Đáp 1988 - Reply 1988 nằm trong series phim Reply nổi tiếng, lấy bối cảnh Hàn Quốc năm 1988, giữa Seoul sầm uất là khu phố Ssangmun yên bình, nơi có năm đứa trẻ cá tính khác biệt nhưng thân thiết từ bé, gồm: thiên tài cờ vây ngờ nghệch Choi Taek, Jung-hwan lạnh lùng, Sun-woo đẹp trai, học giỏi, Dong-ryong vụng về và Deok-seon hậu đậu - cô gái duy nhất của nhóm.

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