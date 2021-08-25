Xe ô tô 5 chỗ bất ngờ bị xe 7 chỗ chạy phía sau đâm vỡ kính khi dừng lại ĐỘT NGỘT nhưng lại được cộng đồng mạng bênh vực vì lý do này

Cụ thể, chiếc xe ô tô 5 chỗ bất ngờ dừng lại giữa đường do gặp vật cản. Cùng lúc này, chiếc xe ô tô 7 chỗ có gắn camera hành trình chạy phía sau đi tới đã đâm vào đuôi chiếc xe 5 chỗ… Nhưng nhiều ý kiến cho rằng xe 5 chỗ đã phát tín hiệu cảnh báo trước đó.
Đời Sống 07:15 25/08/2021

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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