Xe ô tô 5 chỗ bất ngờ bị xe 7 chỗ chạy phía sau đâm vỡ kính khi dừng lại ĐỘT NGỘT nhưng lại được cộng đồng mạng bênh vực vì lý do này

Cụ thể, chiếc xe ô tô 5 chỗ bất ngờ dừng lại giữa đường do gặp vật cản. Cùng lúc này, chiếc xe ô tô 7 chỗ có gắn camera hành trình chạy phía sau đi tới đã đâm vào đuôi chiếc xe 5 chỗ… Nhưng nhiều ý kiến cho rằng xe 5 chỗ đã phát tín hiệu cảnh báo trước đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-o-to-5-cho-bat-ngo-bi-xe-7-cho-chay-phia-sau-dam-vo-kinh-khi-dung-lai-dot-ngot-nhung-lai-duoc-cong-dong-mang-benh-vuc-vi-ly-do-nay-420231.html