Xe máy liều mình lách qua khe hẹp giữa xe tải và ô tô nhưng lại té ngã làm bình xăng va chạm xuống mặt đường bốc cháy dữ dội

Vụ tai nạn xảy ra tại quảng trường Smolenskaya ở Moscow, Nga vào ngày 15/9 vừa qua. Một người điều khiển xe máy liều mình lách qua khe hẹp giữa xe tải và ô tô. Thế nhưng, chẳng may té ngã làm bình xăng va chạm xuống mặt đường khiến lửa bốc cháy dữ dội kéo dài chục mét.

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