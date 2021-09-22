Xe máy liều mình lách qua khe hẹp giữa xe tải và ô tô nhưng lại té ngã làm bình xăng va chạm xuống mặt đường bốc cháy dữ dội

Vụ tai nạn xảy ra tại quảng trường Smolenskaya ở Moscow, Nga vào ngày 15/9 vừa qua. Một người điều khiển xe máy liều mình lách qua khe hẹp giữa xe tải và ô tô. Thế nhưng, chẳng may té ngã làm bình xăng va chạm xuống mặt đường khiến lửa bốc cháy dữ dội kéo dài chục mét.
Đời Sống 09:33 22/09/2021

Ánh Xuân (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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