Vội vã rời đoàn tàu đang chạy, người phụ nữ trượt chân khiến 2 mẹ con rơi lọt xuống khe hẹp giữa tàu và sân ga, quá trình giải cứu gây toát mồ hôi lạnh

Sự việc được ghi lại hôm 19/9 ở ga xe lửa Charbagh, ở Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ. Một nhân viên cảnh sát sân ga đã nhanh chóng nhảy lên toa tàu kéo phanh khẩn cấp và cứu sống 2 mẹ con.

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