Vào đồn cảnh sát còn ‘ngứa tay ngứa chân’, người phụ nữ nhanh tay trộm điện thoại của viên cảnh sát và cái kết đắng ngay sau đó

Sự việc hi hữu này xảy ra tại một đồn cảnh sát ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Khi đang chờ đợi xác minh một số giấy tờ, người phụ nữ đã tiện tay trộm đi chiếc điện thoại rồi nhét luôn vào túi áo.

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