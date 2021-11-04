Va chạm xe, nữ tài xế cầm tuýt hùng hổ đi đến xe đối phương đập liên tục vào kính và cái kết đắng

Nữ tài xế điều khiển chiếc minivan màu đỏ đã vác theo hung khí xuống điên cuồng đập phá xe đối thủ. Lúc này, người phụ nữ cầm lái chiếc mui trần đã nhanh chóng thoát ra ngoài từ ghế phụ và đứng trên vỉa hè dùng điện thoại để ghi lại diễn biến sự việc.

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