Tưởng lươn dễ bắt nạt, cá sấu khủng cắn ngang con mồi nhưng 'nghiệp quật nhanh' vì bị dòng điện của Lươn giật cho phơi bụng

Lươn điện ở nhánh sông Amazon có chiều dài khoảng 2,5 mét cân nặng có thể đạt tới 20kg. Dòng điện từ một con lươn điện trưởng thành hoàn toàn có thể tạo ra năng lượng điện có hiệu điện thế 600V và có thể khiến một người tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuong-luon-de-bat-nat-ca-sau-khung-can-ngang-con-moi-nhung-nghiep-quat-nhanh-vi-bi-dong-dien-cua-luon-giat-cho-phoi-bung-426133.html