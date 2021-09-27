Tưởng đâu rắn nhỏ leo lên bàn thờ người đàn ông 'hùng hồn' đi vào bắt, đến khi nhìn thấy thì vội 'QUAY XE' vì con trăn quá khủng

Cứ nghĩ chỉ là con rắn nhỏ leo lên bàn thờ nên người đàn ông đi vào bắt nó ra. Thế nhưng, khi nhìn thấy tận mắt đó là con trăn khủng thì người đàn ông cũng phải xanh mặt nhanh chóng rời đi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuong-dau-ran-nho-leo-len-ban-tho-nguoi-dan-ong-hung-hon-di-vao-bat-den-khi-nhin-thay-thi-voi-quay-xe-vi-con-tran-qua-khung-427152.html