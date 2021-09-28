Trông thấy sư tử cái bị bắt nạt, vua thảo nguyên ra tay 'anh hùng cứu mỹ nhân', bầy linh cẩu liền 'rén' mà bỏ chạy

Con sư tử cái nỗ lực giành lấy bữa ăn từ đàn linh cẩu nhưng không thành. Không những vậy, nó còn bị đàn linh cẩu đánh đuổi thậm tệ. Chứng kiến sự việc, một con sư tử đực nhanh chóng lao đến để ứng cứu cho đồng loại. Bầy linh cẩu thấy thế liền mau chóng 'co giò' bỏ chạy

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trong-thay-su-tu-cai-bi-bat-nat-vua-thao-nguyen-ra-tay-anh-hung-cuu-my-nhan-bay-linh-cau-lien-ren-ma-bo-chay-427199.html