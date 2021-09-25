Trong lúc hoảng loạn, thay gì cứu con linh dương mẹ đã vô tình 'nối giáo cho giặc' giúp kẻ thù giết chết con non

Khi thấy con báo hoa mai tấn công con mình, linh dương đầu bò mẹ đã vô cùng hoảng loạn. Cũng vì điều này mà nó đã có hành động sai lầm khi tấn công nhầm con non thay vì báo hoa mai. Đến khi nhận ra, linh dương con đã nhận nhiều vết thương trầm trọng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trong-luc-hoang-loan-thay-gi-cuu-con-linh-duong-me-da-vo-tinh-noi-giao-cho-giac-giup-ke-thu-giet-chet-con-non-426737.html