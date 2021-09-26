Trên đường đi làm về, người đàn ông phát hoảng khi thấy ‘quái vật’ bay lượn trên bầu trời, mang chuyện thật đi kể còn bị cho là điên

Vào năm 2015, một hôm, khi anh David Black - tới từ Garden State, bang New Jersey của Mỹ đang trên đường lái xe từ chỗ làm về nhà thì bỗng phát hiện con “quái vật” kỳ dị.
Đời Sống 12:35 26/09/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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