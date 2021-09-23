Trầm trồ với 'chàng tiên' múa cột siêu sexy, thứ anh mang dưới chân đủ khiến nhiều người choáng váng

Đoạn clip ghi lại cảnh múa cột vô cùng điêu luyện của một chàng trai. Ngạc nhiên ở chỗ, anh còn mang cả giày cao gót khi thực hiện những động tác khó này. Nhiều cô gái khi xem đã bày tỏ thái độ ngưỡng mộ vì những đôi giày cao như thế vốn bình thường đã rất khó đi.

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