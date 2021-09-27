Toát mồ hôi hột trước cảnh tượng con trăn khủng đột nhập nhà dân, trườn lên bàn thờ khi bị phát hiện thì lao đến tấn công người

Đoạn clip ghi lại cảnh tượng con trăn lớn vào nhà dân trườn cả lên bàn thờ. Một người đàn ông phía dưới tìm mọi cách đuổi bắt, nhưng con vật không hề sợ hãi mà thậm chí còn dọa lại.
Đời Sống 17:08 27/09/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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