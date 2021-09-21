'THÓT TIM' trước giây phút giải cứu bé gái bị kẹt cổ vào giữa 2 thanh chắn 'chuồng cọp' bên ngoài căn hộ ở tầng 3

Một bé gái ở nhà một mình đã chẳng may trượt chân ngã xuống 'chuồng cọp' ban công trong tình trạng cổ bị kẹt giữa 2 thanh chắn ở căn hộ tầng 3. Sự việc xảy ra ở một tòa chung cư thuộc huyện Trấn Hùng thuộc tỉnh Vân Nam của Trung Quốc vào ngày 18/9.
Đời Sống 18:34 21/09/2021

Ánh Xuân (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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