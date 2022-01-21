Thót tim khoảnh khắc chó hoang nhanh trí cứu sống em bé sơ sinh bị bỏ lại dưới cống thoát nước khiến người xem rùng mình lo lắng

Một bé gái sơ sinh đã bị bỏ xuống cống thoát nước khoảng vài tiếng sau khi chào đời. Tuy nhiên, khi nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ phát ra từ dưới cống, hai con chó hoang đã tiến đến và kéo bé tới nơi an toàn. Đây quả là khoảnh khắc kỳ diệu và cực kỳ may mắn đối với mạng sống của bé gái suýt nữa đã phải gửi trao cho tử thần.
Đời Sống 11:49 21/01/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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