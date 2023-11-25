Thích thú trước cảnh tượng hàng trăm con rùa con được thả về biển, nguồn gốc của những quả trứng gây bất ngờ

Hình ảnh ghi lại 446 con rùa, được sinh ra từ 736 quả trứng được Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Quốc gia Costa Rica thu hồi được từ những kẻ săn trộm. Sau khi chúng nở thành rùa con đã được thả thành công ra biển vào ngày 18/11, còn khoảng 124 quả trứng chưa nở.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thich-thu-truoc-canh-tuong-hang-tram-con-rua-con-duoc-tha-ve-bien-nguon-goc-cua-nhung-qua-trung-gay-bat-ngo-632472.html