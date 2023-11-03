Thấy lốp xe ô tô bị xì, nam tài xế nhanh trí dùng bình cứu hỏa để bơm và cái kết hú hồn

Sự việc xảy ra tại thành phố Hradec Králové, Cộng hòa Séc và đã được camera giám sát ghi lại. Người đàn ông đi xe SUV đi vào trạm xăng, ngay sau đó lấy bình cứu hỏa từ khoảng trống cạnh quầy hàng đặt vào van bánh xe và kích hoạt thiết bị. Bất ngờ lốp xe và cánh tay của người đàn ông đột nhiên bị bọt bao phủ, sau đó anh ta đặt bình cứu hỏa trở lại, lau tay áo rồi bước vào xe và bỏ đi.
Đời Sống 09:20 03/11/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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