Thấy hai kẻ trộm đang rình mò bẻ khóa trộm xe, người đàn ông liền cầm gậy lao ra truy đuổi và cái kết

Video được ghi lại từ camera an ninh cho thấy có hai nam thanh niên đèo nhau trên một chiếc xe máy đang dừng lại trên đường. Ngay sau đó, tên ngồi sau tiến về phía chiếc xe máy trước nhà dân rồi bẻ khóa. Phát hiện ra sự việc, một người đàn ông ở phía nhà đối diện liền lao ra, cầm gậy rượt đuổi hai đối tượng khiến chúng phải vội vàng bỏ chạy.

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