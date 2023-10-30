Thấy hai kẻ trộm đang rình mò bẻ khóa trộm xe, người đàn ông liền cầm gậy lao ra truy đuổi và cái kết

Video được ghi lại từ camera an ninh cho thấy có hai nam thanh niên đèo nhau trên một chiếc xe máy đang dừng lại trên đường. Ngay sau đó, tên ngồi sau tiến về phía chiếc xe máy trước nhà dân rồi bẻ khóa. Phát hiện ra sự việc, một người đàn ông ở phía nhà đối diện liền lao ra, cầm gậy rượt đuổi hai đối tượng khiến chúng phải vội vàng bỏ chạy.
Đời Sống 17:23 30/10/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72 Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu