Thấy 5 chiếc ô tô bị phá hỏng trong đêm, chủ đại lý xem lại camera giám sát thì phát hiện cảnh khó tin, khóc ròng vì thiệt hại trị giá hàng trăm nghìn USD

Sự việc xảy ra tại đại lý G Motors, phía tây bắc Quận Harris, gần Cypress Creek Parkway, Mỹ. Hình ảnh ghi lại cho thấy những con chó đã phá hỏng cản và chắn bùn của nhiều chiếc ô tô gây ra thiệt hại từ 100.000 đến 350.000 USD

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