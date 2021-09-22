Thấy 3 tên côn đồ cố tình gây sự trong quán ăn, xui xẻo gặp đúng ‘nữ cao thủ’ và cái kết nhận ngay một bài học nhớ đời

Vụ việc xảy ra tại một nhà hàng châu Á và đã được camera giám sát ghi lại. Cụ thể có 3 thực khách đang dùng bữa trong nhà hàng thì đột ngột gây chuyện cố tình đập phá đồ. Nhưng xui xẻo gặp phải nữ cao thủ và cái kết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-3-ten-con-do-co-tinh-gay-su-trong-quan-an-xui-xeo-gap-dung-nu-cao-thu-va-cai-ket-nhan-ngay-mot-bai-hoc-nho-doi-426083.html