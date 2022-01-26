Thất vọng vì mùa màng khô hạn, người đàn ông ủ rủ bỏ ra bến sông lật thử con thuyền cũ lên mà chẳng ngờ lại bội thu thế này!

Người đàn ông đã dùng hết sức lật chiếc thuyền lên và phát hiện điều bất ngờ bên dưới. Thì ra dưới chiếc thuyền là rất nhiều con cá đang ẩn náu. Người đàn ông mừng hớn hở vì thu được món lợi 'khổng lồ' bất ngờ này.

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