Tê giác mẹ tử chiến 'một sống một còn' với kẻ cùng loài, khi nó muốn giết chết tê giác con để khẳng định vị thế trong đàn

Trong cuộc giao chiến nảy lửa, tê giác mẹ vẫn không quên lấy thân mình bảo vệ cho con non trước đối thủ cùng loài hung dữ. Cuộc chiến này sẽ là một sống một còn, liệu con nào sẽ giành được chiến thắng?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/te-giac-me-tu-chien-mot-song-mot-con-voi-ke-cung-loai-khi-no-muon-giet-chet-te-giac-con-de-khang-dinh-vi-the-trong-dan-425792.html