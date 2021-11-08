Tê giác mang thai lại gặp tình huống 'ngàn cân treo sợi tóc' khi đối diện với kẻ săn mồi khét tiếng vùng sơn lâm

Khi đang ngâm mình nơi bùn nước, tê giác mang thai bất ngờ bị bao vây bởi đàn sư tử đói thịt và tình huống nguy hiểm đã diễn ra với nó. Liệu tê giác có thoát khỏi móng vuốt tử thần của bầy mèo lớn khét tiếng núi rừng hay không?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/te-giac-mang-thai-lai-gap-tinh-huong-ngan-can-treo-soi-toc-khi-doi-dien-voi-ke-san-moi-khet-tieng-vung-son-lam-434849.html