Tài xế ô tô sợ hãi cầu nguyện khi thấy voi hoang dã lao về phía xe đang đỗ và cái kết bất ngờ

Vụ việc xảy ra vào ngày 19/11 vừa qua tại một con đường ở tỉnh Chaiyaphum, Thái Lan. Theo đó, người phụ nữ đang lái xe thì phát hiện voi rừng đang giận dữ đang tiến đến gần xe của mình. Cô sợ hãi đỗ xe bên đường và bắt đầu cầu nguyện, rất may con voi chỉ đi ngang qua.
Đời Sống 22:30 23/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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