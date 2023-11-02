Tái mặt trước cảnh tượng bò ‘điên’ trốn khỏi lò mổ hung hãn lao vào một gara rồi tấn công nhóm người đang ngồi chơi bài

Sự việc được ghi lại vào ngày 28/10, tại Tô Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Video ghi lại cho thấy con bò lao vào một gara, nơi có 4 người già đang ngồi chơi bài. Sau đó, con vật hất văng bàn ghế khiến 4 người hoảng sợ.
Đời Sống 12:30 02/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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