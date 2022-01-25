Sự sáng tạo vào những phát minh của con người thật vĩ đại. Lần đầu tiên 'diện kiến' đường cao tốc xuyên sa mạc hoàng tráng ở Tân Cương khiến người xem phải trầm trồ

Đường cao tốc S21 Altay-Urumqi dài 343km chạy qua sa mạc lớn thứ hai của Trung Quốc đã chính thức đi vào hoạt động từ hôm 24/12. Đây là công trình mang tầm quốc tế khiến người xem không khỏi ấn tượng.

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