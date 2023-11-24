Sốc nặng cảnh tượng người phụ nữ bị 2 thanh niên đánh, đẩy ngã giữa phố sau hành động đá con cho

Sự việc xảy ra tại Samara, Nga và đã được camera giám sát ghi lại. Hình ảnh cho thấy một người phụ nữ đang đi bộ qua bãi đậu xe đã vung chân đá khi con chó đến gần. Thấy vậy, 2 nam thanh niên liền đuổi theo người phụ nữ và tranh cãi bắt đầu xảy ra. Một trong hai nam thanh niên đã đánh và đầu đối phương.
Đời Sống 15:05 24/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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