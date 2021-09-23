Sốc cảnh con gấu đen 'nổi điên' lao ra ngoài vồ người đi đường, anh hùng bất ngờ xuất hiện

Vụ tấn công xảy ra khi đám đông người dân địa phương cố xua đuổi con gấu. Video ghi lại sự việc cho thấy con gấu lao tới chỗ người đàn ông 57 tuổi Ghulam Qadir Sheikh và cả 2 cùng lăn xuống dốc đồi. Con thú hung dữ chồm lên và tấn công người đàn ông. Những người xung quanh chỉ còn biết la hét trong kinh hãi.

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