Siêu mẫu nội y nghiện 'thả rông'' khiến dân tình 'mắt tròn mắt dẹt' với những đường cong cơ thể 'uốn lượn như đường đua'

Ngoài việc sở hữu nhan sắc xinh đẹp, siêu mẫu nội y - Kate Bock còn được dân tình ngưỡng mộ với gu thời trang gợi cảm, sành điệu và trẻ trung của mình. Hiện tại, chân dài người Canada là một trong những người mẫu hot nhất nhì làng mẫu.

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