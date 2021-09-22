Rước đèn Trung Thu mùa giãn cách: Cả nhóm chạy tán loạn khi thấy chú công an, nhân vật 'quyền lực' đi cuối cùng khiến người xem cười đau bụng

Tết Trung Thu trùng với đợt giãn cách xã hội, nhiều sự việc bu hài đã xảy ra. Đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người rước đèn tháo chạy tán loạn khi thấy công an. Một cháu bé nhỏ tuổi bị bỏ lại ngơ ngác đi về nhà khiến người xem cười không nhặt được mồm.

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