Rùng mình khoảnh khắc người phụ nữ phát hiện thứ đáng sợ đang ngoe nguẩy phía sau tấm màn đen, nằm chồng lên nhau

Video ghi lại cảnh tượng trong phòng giặt trong nhà dân ở vùng ngoại ô ven biển Bluewater, Townsville, Queensland, Australia. Cụ thể, người phụ nữ ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi cô nhìn thấy 4 con rắn cây đang ngoe nguẩy ở trong phòng giặt của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/rung-minh-khoanh-khac-nguoi-phu-nu-phat-hien-thu-dang-so-dang-ngoe-nguay-phia-sau-tam-man-den-nam-chong-len-nhau-627205.html