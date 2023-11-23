Rợn người khoảnh khắc rắn độc trườn vào siêu thị rồi đột ngột lao về phía khách hàng khiến người xem kinh hoàng

Ngày 20/11, một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra tại một siêu thị ở thị trấn Hat Yai, tỉnh Songkhla, Thái Lan, khi một con rắn trườn từ vỉa hè vào siêu thị. Không những vậy nó đột ngột lao về phía một khách hàng đang ở quầy thanh toán.
Đời Sống 21:20 23/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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