Rợn người cảnh tượng vây bắt rắn hổ mang chúa khủng dài 4m ‘đột nhập’ vào ngôi đền, người dân tò mò kéo nhau đi xem

Một người dân phát hiện con rắn hổ mang khủng trườn vào ngôi đền Cuttralanathar, một điểm du lịch nổi tiếng tại thành phố Tenkasi (bang Tamil Nadu), nên đã thông báo với chính quyền địa phương. Rất nhanh sau đó nhân viên kiểm lâm và chuyên gia bắt rắn đã có mặt… nhưng quá trình vây bắt mắt khá nhiều thời gian.

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