Rắn hổ trâu 'xui tận mạng' khi gặp kẻ đi săn lão luyện cùng loài và cái chết diễn ra cực thảm thiết

Rắn hổ mang chúa, hay còn có tên gọi là rắn hổ mây là loài rắn độc thuộc họ Elapidae (họ Rắn hổ), phân bố chủ yếu trong các vùng rừng nhiệt đới trải dài từ Ấn Độ đến Đông Nam Á. Rắn hổ mang chúa được đánh giá là loài nguy hiểm và đáng sợ trong phạm vi sinh sống của chúng.

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